Dois homens são presos durante blitz na cidade de Fronteiras

Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar prendeu nesse domingo (19), dois homens identificados como Emiliano Luís da Silva, de 49 anos, e Ruy Darlam na cidade de Fronteiras, acusados de roubo e adulteração de placa de veículo, respectivamente. A ação aconteceu durante a operação “Saturando”.

De acordo com a PM, Ruy Darlam conduzia um carro modelo Prisma, cor prata, quando foi abordado pelos policiais. No momento, foi constatado que o veículo havia sido roubado de uma mulher no município. O suspeito foi levado para a delegacia para realização dos procedimentos legais.

Já Emiliano Luís conduzia um veículo modelo Gol, cor branca, quando foi abordado pela equipe, que constatou que havia uma divergência na numeração do motor com a numeração do documento do carro. Ele foi conduzido à delegacia e autuado por adulteração de veículo e documento veicular falso.

GP1