Dois suspeitos de participação na morte de homossexual são presos no Piauí e em Minas Gerais

Dois elementos suspeitos de participação em um homicídio ocorrido no último dia 31 de julho, no povoado Cajueiro, município de Patos do Piauí, foram presos na tarde desta terça-feira, 22, em cumprimento a mandados de prisão expedidos pela Justiça da Comarca de Jaicós.

O crime repercutiu em todo o Piauí, principalmente, pela motivação. Segundo o delegado Miguel Carneiro, responsável pelo caso, há indícios de que se trata de um crime de gênero. A vítima foi um jovem homossexual identificado por Aurino Aldemir de Sousa, a Aurinete, como era conhecido, que morreu horas depois de levar um golpe de faca no pescoço.

Antes de morrer, a vítima delatou os nomes de três pessoas. “Com base nessa informação importante, a Polícia Civil de Jaicós, com o apoio da Polícia Militar, iniciou um intenso trabalho de investigação”, disse. Em menos de um mês, dois dos suspeitos foram presos em ações simultâneas realizadas no Piauí e no estado de Minas Gerais. No Cajueiro, em Patos, foi capturado Justino da Costa Figueiredo, de 34 anos. E na cidade de Passos-MG, foi capturado Deyvit de Souza Figueiredo, de 20 anos.

Segundo relatou o delegado, Justino confessou ter levado a vítima até o local do crime, onde estavam outras duas pessoas. “O Justino já havia sido ouvido dias após o crime. Ele conta que apenas levou o Aurino até o local, mas a vítima disse que ele também ajudou a segurá-lo no momento da facada. Isso nós vamos apurar nas investigações”, disse Dr. Miguel.

Deyvit foi apontado pela vítima como o autor da facada. Ele já havia se apresentado na Delegacia da cidade de Picos dias após o crime, antes da expedição do mandado de prisão preventiva. Segundo o delegado, no interrogatório, o suspeito afirmou que ia permanecer no povoado Cajueiro, mas fugiu. “Nós fizemos um levantamento e conseguimos localizar o seu endereço na cidade de Passos, em Minas Gerais, onde foi preso em uma ação da Delegacia de Homicídios, coordenada pelo delegado Marcos Pimenta, que tiveram participação fundamental”, disse o delegado de Jaicós.

Justino foi transferido para Picos ainda na tarde de hoje e Deyvit também será recambiado para a Penitenciária João de Deus Barros.

Com base na delação da vítima antes de morrer, a Polícia Civil já identificou o terceiro envolvido no homicídio. O delegado titular da Delegacia Regional de Jaicós, no entanto, preferiu não revelar a identidade. “Nesse momento, prefiro não mencionar nome, porque a investigação ainda está em andamento”, disse, informando apenas que essa terceira pessoa nunca se apresentou.

CidadesnaNet