Dom Expedito Lopes- Assistência social promoveu Tarde Dançante

A Secretaria de Assistência Social de Dom Expedito Lopes promoveu mais um encontro da melhor idade “A Tarde Dançante”, uma atividade recreativa que tem como objetivo proporcionar diversão, dança, bate papo e um ambiente de confraternização aos idosos do município.

Os jovens da Melhor Idade de Dom Expedito Lopes participaram na tarde da última sexta-feira, 28 de Julho, do projeto ‘Tarde Dançante’, com direito a música ao vivo, no Clube Municipal. O projeto foi implantado pelo Secretário de Assistência Social, Matsuzuk Cipriano, com o objetivo de integrar os idosos de forma alegre e descontraída.

Segundo Matsuzuk todos os núcleos irão realizar encontros como este, mas com temas diferentes. “Nesta primeira edição, o tema foi ‘Tarde Dançante. E vamos dar continuidade a este projeto, pois dançar faz bem à saúde, eleva autoestima, tira a timidez e integra o ser humano, em especial nesta fase da vida”, afirmou o secretário.

confira vídeo e imagens do evento.