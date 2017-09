Dom Expedito Lopes: prefeitura está recuperando estradas vicinais do município

Com o intuito de melhorar e facilitar o transporte da população que mora na zona rural, a Prefeitura Municipal de Dom Expedito Lopes, através de parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura, e Secretaria de Obras, está realizando trabalhos de recuperação das estradas vicinais do município.

Desde o primeiro dia de administração o prefeito Valmir Barbosa, está com uma equipe de trabalhadores atuando em todas as localidades. E nesta Quinta Feira (31) Nossa equipe de comunicação acompanhou de perto o trabalho de melhoria de um dos trechos na localidade Baixa Grande, Juntamente com o Secretário Municipal de Agricultura, Everaldo Gonçalves, e do Diretor do Departamento de Estradas e Rodagens, Francisco Anísio,

Para os moradores da localidade a obra trouxe um benefício considerável. “Chegar aqui em casa era um sofrimento. Não tínhamos água na torneira e quando aparecia era água ruim, com a escolha do secretário Everaldo que assumiu esses poços agora temos água e de boa qualidade.

Os carros tinham muita dificuldades para subir a ladeira. A dificuldade era grande, agora está tudo melhor, graças ao Francisco e claro ao prefeito Valmir. relataram populares.

Estamos melhorando as estradas utilizando cascalho de pista que esta sendo retirado das BR’s e com isso reaproveitando para da uma melhorada nos trechos de mais necessidades. Minha vontade era de poder colocar em todas as estradas da cidade, mas infelizmente não teremos material ou seja cascalho suficiente, até agora já recolhemos em torno de 70 carradas e estamos fazendo o melhor nessas recuperações. Exclamou o Diretor.

Confira os vídeos de alguns depoimentos de populares.

Fonte: Assessoria