Dr. Waldemar Neto lidera pesquisa eleitoral em Padre Marcos; veja números

Faltando apenas sete dias para as eleições municipais deste ano, o Instituto Credibilidade divulgou uma pesquisa de intenção de votos para prefeito do município de Padre Marcos, que tem três candidatos na disputa.

Segundo o levantamento, na pesquisa estimulada, médico Dr. Waldemar Macedo Neto, candidato a prefeito pelo PP, aparece em primeiro na corrida eleitoral com 38% das intenções de votos. Em segundo lugar, está o atual vice-prefeito e candidato pelo PSB, Valdinar Silva, com 30%, seguido do ex-prefeito Zé Melado (PMDB), que aparece em terceiro com 26,67%.

Ainda segundo a pesquisa, 5,33% dos entrevistados são apontados como indecisos, não quiseram responder ou ainda não sabem em que vão votar.

A pesquisa foi realizada nos dias 14 e 15 de setembro, e registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí com o número PI-06247/2016. O Instituto ouviu 300 eleitores residentes nos bairros Centro, Conjunto José Jubiliano de Macedo, Jardim, Cohab, Petrônio Portela, Cohab Tio Zezito, Vila Amizade, no povoado Riacho do Padre e nas comunidades de Caraíba, Munduri, Malhadinha, Casa Nova, Jurema, Batata, Baxio, Pé do Morro, Queimada, Povoado Canto Alegre, Povoado Curral Velho, Localidade Caititu, Povoado Barra, Lagoa das Pedras e Fraga.

Candidatos

Dr. Waldemar Neto é filho do também médico e ex-prefeito de Padre Marcos, Francisco Luís de Macedo, Dr. Chico de Guida, como era conhecido. Ele é candidato a prefeito pela Coligação “Para Padre Marcos Voltar a Sorrir”, e tem como candidato a vice-prefeito o atual presidente da Câmara Municipal, vereador Roberval Conrado Lima (PR).

José Valdinar da Silva é sindicalista, já foi vereador e é o atual vice-prefeito. Ele é candidato a prefeito pela Coligação “O Trabalho Faz a Diferença” e tem como companheiro de chapa do ex-prefeito Valdo Benedito (PSD).

José de Fátima Araújo Leal, o Zé Melado (PMDB), é o candidato do grupo da situação. Foi prefeito por duas vezes e é novamente candidato a prefeito, tendo como vice o vereador Juvanir Macedo, também do PMDB, pela Coligação “Rumo Novo com a Força do Povo”.

Cidades Na Net