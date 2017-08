Drone cai e prende cabelo de mulher durante festa no Piauí

Um acidente envolvendo um drone deixou uma mulher ferida nesse final de semana na cidade de Cocal, região Norte de Piauí. O equipamento caiu enquanto fazia imagens aéreas de um show realizado no Centro do município.

De acordo com um blog local, durante a queda, o drone atingiu o braço e a cabeça da mulher. Parte do cabelo dela, inclusive, ficou preso no equipamento. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima.

Ainda de acordo com um blog local, por pouco a mulher não ficou gravemente ferida, já que o equipamento é movido por hélices cortantes.

De acordo com a polícia, um homem não identificado arremessou um copo e atingiu propositalmente o equipamento, provocando a queda. Diligências ainda foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado.

CidadeVerde