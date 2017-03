Duas motocicletas são furtadas durante o final de semana em Picos

Mais duas motocicletas foram furtadas durante o final de semana em Picos. Segundo o balanço da Polícia Militar, divulgado nesta segunda-feira (6), os veículos foram levados no domingo (5).

O primeiro furto aconteceu no bairro Belo Norte na madrugada de domingo. Segundo dados da PM, a motocicleta modelo Honda Bros, de cor vermelha, ano 2007 e placa HNX-5823 de Fortaleza, foi furtada do muro da residência do proprietário do veículo.

O segundo furto foi registrado no bairro Catavento também no domingo, por volta das 23h55. A polícia informou que o proprietário da motocicleta modelo Fan 150, de cor vinho e placa OEA-5053 de Geminiano havia deixado o seu veículo estacionado na Rua Joaquim Jovino, em frente ao seu prédio, e quando retornou não encontrou mais a moto.

A polícia foi acionada nos dois crimes, mas até o momento não localizou os veículos furtados.