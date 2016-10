Duas motocicletas são furtadas nesse final de semana em Picos

Os furtos a motocicletas não param em Picos. Só nesse final de semana duas motos foram furtadas na cidade. Os veículos foram levados do bairro Ipueiras e de frente ao Hospital Regional Justino Luz.

De acordo com o Relações Públicas do 4º BPM, tenente Elias, o primeiro furto foi registrado na noite de sábado (15) em frente ao Bar Mangueirão, no bairro Ipueiras.

O tenente informou que a proprietária da moto, Ana Paula Amorim Correia, estacionou sua motocicleta Yamaha Factor YBR, de cor preta e placa NIN-3348, em frente ao bar e ao retornar o veículo não estava mais no local.

Elias informou ainda que no dia seguinte outra motocicleta foi furtada, dessa vez em frente ao Hospital Regional Justino Luz, por volta das 20h. Segundo o tenente, tratava-se de uma Bros 150, ano 2003 e placa LVX-4137. “O proprietário do veículo, o senhor Edson José de Araújo, veio de São Miguel do Fidalgo, trazendo uma pessoa doente e ao retornar não encontrou mais sua moto em frente ao hospital”, disse.

As vítimas se dirigiram a Delegacia Regional de Picos para prestarem o Boletim de Ocorrências. A polícia está realizando diligências, mas até o momento os veículos não foram localizados.