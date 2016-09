Duas motocicletas são furtadas no final de semana em Picos

Furtos à motocicletas voltam a aumentar na cidade de Picos. Só no último final de semana, a Polícia Militar registrou furto a dois veículos, ocorridos no bairro Paraibinha e Umari. Em um dos casos, o suspeito de cometer o crime já foi identificado pela PM.

Na noite de sábado, 03, por volta de 20h30min, a vítima Jean Barbosa Lima teve a sua motocicleta furtada no bairro Paraibinha. Jean acionou a Polícia e informou algumas características físicas do suspeito de cometer o crime, identificado apenas por “José”. O suspeito seria de cor parda, estatura alta, cabelos escuros e vestia uma camiseta do time de futebol Real Madrid.

As informações da Polícia ainda apontam que ele trabalha em um posto de lavagens do bairro Cohab, e reside no bairro Papelão. Os dados do veículo foram repassados à PM, guarnições realizaram diligências, mas sem sucesso.

O segundo furto à motocicleta ocorreu ainda no sábado, por volta de 23h30min, nas proximidades do Supermercado São Jorge, no bairro Umari. A vítima, Carlos Rogério de Oliveira Alves havia estacionado o veículo, uma Honda CG 150, de cor preta, de placa DEB- 0305, nas proximidades do supermercado e foi participar de um evento político que ocorria nas imediações. Ao retornar, percebeu que a motocicleta havia sido furtada.

A vítima acionou a Polícia que realizou diligências. Porém a motocicleta não foi localizada.