Duas mulheres são presas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas

A Polícia Militar através do Serviço de Inteligência efetuou na tarde desta sexta-feira, 04, por volta de 17h00, a prisão de duas mulheres suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Picos. Com as mesmas foram apreendidas pedras de uma substância semelhante ao crack, além de 49 papelotes de entorpecentes, e a quantia de R$ 477,25.

As mulheres foram identificadas como sendo Dionalda Moura Sousa e Diorrane Moura Sousa, residentes na Rua Nova, bairro São Vicente. Ambas foram presas em flagrante no momento em que comercializavam a droga.

Segundo o Relações Públicas da PM de Picos, tenente Elias Solon, em menos de oito dias, três bocas de fumo já foram estouradas em Picos.

“Sabemos que não é fácil combater o tráfico de drogas, mas nossa contribuição estamos dando em prol de oferecer maior segurança à população”, disse o tenente.

A Polícia ainda encontrou com as suspeitas um aparelho celular, um relógio de pulso.