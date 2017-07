Duas pessoas ficaram feridas no acidente que vitimou o cabo lotado 4ª CIA de Polícia Militar de Fronteiras

Outras duas pessoas também estavam no veículo que capotou no início da manhã desta quinta-feira (06) na PE-604, próximo ao Povoado Jacaré, na zona rural de Ouricuri, que vitimou fatalmente o policial militar Sebastião Monteiro da Silva (cabo Monteiro) de 46 anos, lotado na 4ª CIA de Polícia de Fronteiras. Elas tiveram ferimentos e foram socorridas para o Hospital Regional Fernando Bezerra.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 5h20 envolvendo apenas um veículo que capotou. Uma das vítimas foi socorrida por uma ambulância de Santa Cruz, que passava pelo local. Outras duas pessoas, entre elas o Policial Militar do Piauí, foram socorridas para o hospital de Ouricuri.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e confirmado pela Polícia Militar, o policial militar não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico. Os outros feridos não correm risco de vida.

Como as vítimas foram encontradas fora do carro, existe a suspeita de que estavam sem cinto de segurança.

