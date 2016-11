Duas pessoas morrem em colisão frontal de motos em Marcolândia

Um grave acidente de trânsito ocorrido na noite deste sábado (27), na rodovia estadual PI 142, que interliga as cidades de Marcolândia e Simões, resultou na morte de duas pessoas. O fato aconteceu por volta das 18h, em frente a um canteiro de obras, distante cerca de 1 km da cidade de Marcolândia.

Segundo informações do tenente De Assis, comandante do GPM local, o acidente envolveu duas motocicletas, que colidiram frontalmente. O choque foi violento. Os dois motociclistas não resistiram às lesões e morreram no local.

As vítimas foram identificadas como Francisco Luís de Lima e Silva, de 24 anos, e Daniel Sousa Diniz, de 18 anos, ambos residentes na cidade de Marcolândia. Os corpos foram levados para o Hospital e as motos recolhidas para o Grupamento da Polícia Militar.

Outro acidente

Um outro acidente envolvendo motocicleta foi registrado na tarde de ontem, na BR 316, no perímetro do município de Marcolândia, no trecho conhecido como ladeira do “S”. Dois jovens não identificados perderam o controle da motocicleta, modelo Honda Biz, e caíram no córrego de água na margem da rodovia. Eles sofreram ferimentos levez e foram socorridos por populares.