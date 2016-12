Dudé pede afastamento da Secretaria de Saúde

O secretário de Saúde de Picos, José Venâncio Dudé, pediu afastamento do cargo para cuidar de problemas de saúde. A assessoria da Secretaria de Saúde divulgou, nesta segunda-feira (5), uma nota em sua página no Facebook, informando sobre o afastamento do secretário.

A servidora Antônia Cleide de Sousa irá assumir o comando da pasta interinamente.

Confira a nota na íntegra

Após ter sido submetido a exames médicos aqui em Picos, o Secretário Municipal de Saúde, José Venâncio, recebeu a recomendação de aprofundar os exames e adotar outras medidas que visam restabelecer a saúde. Para realizar um amplo check-up o titular da pasta decidiu pedir licença do cargo pelo período de 15 dias, até que seu quadro de saúde se normalize. Dudé comunicou o fato ao prefeito Padre José Walmir de lima, recebendo dele todo apoio para que dê prioridade, neste momento, aos exames e a sua saúde. A volta do secretário as suas funções dependerá do tratamento que fará.