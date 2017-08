Dupla armada assalta lanchonete no bairro Bomba

Dois homens armados com uma arma de fogo assaltaram, na madrugada do último sábado (26), uma lanchonete localizada no bairro Bomba. A dupla abordou três clientes do estabelecimento e roubou o aparelho celular de um deles.

Segundo a PM, a proprietária da lanchonete informou que os homens eram baixos, morenos, sendo que um deles estava vestido com camisa de cor amarela e o outro com camisa de cor azul e usava boné.

A polícia foi acionada e informada que os acusados fugiram em direção à Passarela. Os policiais realizaram diligências com o intuito de encontrarem os acusados, mas não obtiveram êxito.