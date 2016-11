Dupla armada assalta posto de combustíveis em Alegrete

Uma dupla armada assaltou na noite desta quinta-feira, (10) o posto de combustível Alegrete, situado as margens da BR 316, no sentido Teresina-Pi, na cidade de Alegrete, distante 73 Km de Picos.

O fato aconteceu por volta das 21h20 da noite. No momento da abordagem, dois frentista trabalhavam no local.

Segundo informações repassadas ao Cidades na Net pelo Cabo Cruz, comandante do GPM de Alegrete a dupla andavam numa moto modelo Bros.

Ainda de acordo com as informações, do Cabo Cruz, os dois vestidos de jaqueta e capacete teria chegado ao posto desceram da moto, levaram os dois bombeiros para o escritório e praticado o assalto.

A ação foi rápida e em poucos minutos a dupla fugiu levando, segundo a PM uma quantia em dinheiro de R$ 1.800 e mais o celular de um frentista e o telefone fixo do posto para dificultar a ação da polícia.

Diligências

A Polícia Militar foi acionada e esta realizando diligências, mas a dupla não foi localizada. Ainda de acordo com a PM, os bandidos teriam minutos antes da ação ido até a delegacia e verificado se a viatura estava lá. ” No momento da ação nós estávamos no bairro Bela Vista fazendo ronda, e populares nos informou depois do ocorrido que os bandidos passaram em frente a delegacia, mas ninguém nos ligou para denunciar.”

O cabo disse ainda que está em diligências e pode identificar quem realizou a ação. “Já temos as pistas de quem praticou o assalto e faremos os procedimentos. Peço a sociedade que ajudem a identificar esses criminosos. Qualquer ação suspeita entrem em contato com a policia pelo telefone 089 98138 1617, e nos informem”. Comentou o Cabo.

Cidades Na Net