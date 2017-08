Dupla armada invade Detran e faz vigia refém em Picos

Bandidos armados invadiram a sede do Detran fizeram o vigia de refém durante quase meia hora em Picos, município de Picos, a 308 km de Teresina. O coordenador da 4ª Ciretran em Picos, Lindol Johnson, informou que os bandidos estavam armados e obrigaram o vigilante a permanecer deitado enquanto vasculhavam o local. Os bandidos não chegaram a concluir o assalto pois não tiveram acesso ao cofre. A ação ocorreu por volta das 23h30 desta quarta-feira.

“Eles invadiram e imediatamente renderam o vigilante. Foram na sala de emissão de documentos e vasculharam tudo. Quebraram gavetas, espalharam papéis no chão mas acabaram não levando nada”, conta o coordenador.

Ainda segundo Lindon Johnson toda a ação foi registrada pelas 16 câmeras de segurança do local, mas as imagens ainda não foram divulgadas. Segundo o coordenador os documentos foram apenas bagunçados, mas após vistoria verificou-se que nenhum foi levado. Os suspeitos usavam camisas de mangas longas e capacete durante a ação.

Após a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e esteve no local. O caso foi registrado ainda no Distrito de Polícia Civil do município.

O órgão chegou a abrir por volta das 9h e os próprios funcionários fizeram os reparos necessários.