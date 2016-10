Dupla armada rouba celular

Os roubos a aparelhos celulares continuam entre as ocorrências mais registradas pela Polícia Militar. No último sábado,29, por volta de 21h00, uma mulher identificada por Taís dos Santos Farias teve seu celular roubado por uma dupla que estava armada. O fato ocorreu nas proximidades da Hortyfrios, no bairro Boa Sorte.

O aparelho de celular roubado é um Moto G 2ª Geração.

Segundo dados da PM, a vítima informou que o condutor da motocicleta estava com capacete e camisa na cor vermelha. Após o roubo, os assaltantes fugiram em direção à Avenida Beira Rio, também no bairro Boa Sorte.

A PM foi acionada e deu-se início as diligências, mas ninguém foi encontrado. Vítima foi orientada a prestar Boletim de Ocorrência na Delegacia Regional de Picos.