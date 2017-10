Dupla assalta lanchonete em Picos

Os bandidos continuam ousados e assustando a população picoense, realizando assaltos em plena luz do dia. O alvo dos criminosos dessa vez foi a Lanchonete “Coisa Nossa”, localizada na Rua São Sebastião, Centro de Picos. O crime aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (25), por volta das 14h.

Segundo informações da Polícia Militar, dois homens armados entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. A dupla foi em direção ao caixa da lanchonete e roubaram cerca de R$ 200. Dois aparelhos celulares também foram subtraídos.

Toda a ação do crime foi flagrada pelas câmeras de segurança da lanchonete. De acordo com uma imagem que circula nas redes sociais, um dos assaltantes aparece com uma arma de fogo na mão e trajava camisa de manga longa de cor preta. Já o outro criminoso usava uma camisa branca. Os dois estavam usando capacetes e óculos escuros.

Após o roubo, a dupla fugiu em uma motocicleta. A polícia foi acionada, mas até o momento não localizou os assaltantes.