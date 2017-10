Dupla assalta mercadinho em Picos

Dois homens armados assaltaram um mercadinho localizado no bairro São José, em Picos. O crime ocorreu no último sábado (21), por volta de 12h30.

De acordo com informações da Polícia Militar, a dupla abordou uma funcionária do estabelecimento comercial e roubou dois aparelhos celulares e uma quantia de aproximadamente de R$ 30, que possuía no caixa.

Após o assalto, os bandidos fugiram em direção à Vila Barrão. Uma guarnição da PM foi acionada e realizou rondas na região, mas não localizou os criminosos.

A vítima foi orientada a registrar o Boletim de Ocorrência.