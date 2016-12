Dupla assalta posto de combustível em Alegrete

Por volta das 18h desta sexta-feira (16), uma dupla assaltou o posto de combustíveis “Nossa Senhora de Fátima”, de propriedade do empresário “Manoel do Abdon”, no Centro de Alegrete do Piauí. Segundo relatos de testemunhas, a dupla, de porte franzino, usando capacetes, encostaram ao lado da bomba de combustível em uma moto modelo “Fan” de cor preta.

Ao início do abastecimento um dos rapazes anunciou o assalto puxando uma arma de pequeno porte, supostamente de calibre 38. Em seguida o assaltante puxou do bolso do frentista todo o dinheiro que ele tinha no momento, cerca de R$ 300,00. Segundo informações do chefe do GPM de Alegrete, Cabo Cruz, afirmou estar em diligência na busca pelos suspeitos. O PM relatou ainda terem ocorridos mais 3 assaltos a postos de combustíveis no município de Marcolândia – PI. Ainda não se pode afirmar a relação entre todos os assaltos.

Por Sara Maia