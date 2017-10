Dupla assalta supermercado em Sussuapara

A onda de assaltos que vem amedrontando a população picoense, vem fazendo vítimas na macrorregião de Picos. Desta vez, um supermercado “O Arlindo”, localizado no Povoado Novo Paquetá, no município de Sussuapara foi alvo dos criminosos que levaram a quantia de R$500,00, joias e aparelhos celulares. O assalto ocorreu por volta de meio dia desta quinta-feira,28.

Segundo informações de populares, dois homens armados chegaram ao estabelecimento e anunciaram o assalto. A dupla conduzia uma motocicleta Yamaha, de cor preta, sem placa. Os mesmos utilizavam capacetes, um azul e outro na cor preto.

O comandante do GPM de Sussuapara, sargento Vones, a dupla ainda chegou a efetuar um disparo de arma de fogo para intimidar o proprietário do estabelecimento e vizinhos. A Polícia foi acionada e realiza diligências para tentar identificar os autores do assalto.

A dupla teria fugido em direção à Picos, distante 10 quilômetros.