Dupla é flagrada com moto furtada e celulares roubados em Picos

Por volta das 20:30 deste domingo (02/07) ao realizar rondas pelas proximidades da passagem molhada, que dá acesso ao Bairro Junco, zona leste de Picos (PI), a guarnição da Polícia Militar se deparou com dois suspeitos em uma moto CG 125 fan, de cor preta. A dupla, um adolescente de 16 anos e um jovem de 18 anos, portava quatro celulares e questionada sobre a procedência, não soube explicar.

De acordo com o comandante do 4° BPM, Tenente-Coronel Edwaldo Viana, coincidentemente, o Centro de Operações repassou uma ocorrência descrevendo indivíduos, com as características dos abordados da PM, que estariam armados e teriam praticado um roubo de celulares contra quatro adolescentes.

“Após uma conversa, os indivíduos acabaram assumindo o roubo e ainda, que a motocicleta em que andavam, havia sido furtada no dia anterior. Conduzimos os suspeitos ao local do roubo e sendo apresentado os aparelhos às vítimas, logo reconheceram os aparelhos e os suspeitos”

Edwaldo Viana informou ainda que depois de verificar com as vítimas, a presença de uma arma nos assaltos, a PM retornou ao local onde a dupla foi incestada e encontrou o revolver. “De posse das informações os levamos à central de flagrantes, para os procedimentos cabíveis”.

Fonte: WebPiauí