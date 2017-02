Dupla é presa com pedras de crack no bairro Ipueiras

A Polícia Militar de Picos prendeu no último sábado (18), por volta das 18h, dois homens suspeitos de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu no bairro Ipueiras.

De acordo com dados da PM, uma guarnição policial realizava balanço ostensivo pelas ruas do bairro e ao abordar dois homens identificados como Antônio Eraldo de Moura Brito e Jonaldo de Oliveira, encontraram com eles sete pedras de crack.

A dupla estava transitando em uma motocicleta Honda CG 150, sem o uso do capacete e a droga foi encontrada no bolso de um dos acusados.

A dupla foi conduzida à Central de Flagrantes de Picos para serem tomados os procedimentos cabíveis.