Dupla é presa durante abordagem a ônibus na cidade de Paulistana

Uma dupla foi presa pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira, 31, por volta das 2h20, durante uma abordagem a um ônibus da Empresa São Geraldo, que seguia de Teresina com destino a Petrolina. Segundo o major Felipe, um foi preso por porte ilegal de arma de fogo e outro por falsidade ideológica.

Segundo relatou o comandante da 20ª Companhia, os policiais militares, ao abordarem o ônibus, solicitaram as identificações dos passageiros e foi apresentado por José Eduardo Mendes, de 36 anos, natural de Sento Sé/BA, apenas uma Carteira de Reservista, o que gerou suspeita acerca de sua identidade. José Eduardo disse que a Reservista apresentada, em nome de “Josélio Rodrigues de Souza”, era, na realidade de um primo seu, e a teria utilizado para comprar a passagem de retorno para Petrolina, no Terminal Rodoviário de Teresina.

Indagado sobre quem o acompanhava na sua viagem à Teresina e qual a finalidade da mesma, apontou que era funcionário de seu acompanhante na poltrona do lado, José Virgínio da Silva Filho, de 33 anos, também natural de Sento Sé/BA, empresário do ramo agrícola na cidade de Pau-a-Pique/BA. Ao prosseguir com a abordagem aos suspeitos, foi encontrado nos pertences de José Virgínio uma pistola PT calibre 380 com 11 munições intactas.

Também indagado sobre a finalidade da viagem da dupla, patrão e empregado, à cidade de Teresina, José Virgínio disse que foram deixar um caminhão de placa JMH-7410. Contudo, o que os suspeitos não esperavam era que o Serviço de Informações do 20º BPM/PMPI já havia dado conta de que o citado caminhão era objeto de roubo na cidade de Casa Nova/BA, no último dia 24 de maio. O suspeito disse, ainda, que deixou o caminhão no bairro Morada do Sol, nas imediações do Condomínio Galdi, com as chaves estrategicamente colocadas debaixo de um dos pneus de um dos eixos traseiros.

Diante das informações, o major Felipe entrou em contato com a Polícia Militar da capital Teresina, e relatou o ocorrido. Uma equipe foi enviada até o local informado pela dupla suspeita, localizando o caminhão que havia roubado no Estado da Bahia. O veículo foi apreendido.

Os suspeitos bem como seus pertences, celulares, uma quantia em dinheiro no valor de 212 reais, foram encaminhados para a 12ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Paulistana, para adoção das providências cabíveis.

As prisões aconteceram dentro das ações da Operação Corujão, realizada mensalmente no âmbito da circunscrição de atuação do policiamento do 20º BPM/PMPI, com sede em Paulistana, distante 475km da Capital.

