Dupla é presa por furto em escola e objetos são recuperados

Mais uma escola foi alvo da ação de criminosos no município de Campo Grande do Piauí. Desta vez, o caso aconteceu no povoado Canela de Velho, onde a Escola Municipal Antônio Ferreira de Oliveira foi arrombada no último final de semana.

O arrombamento foi notado pelo vigia da escola na manhã desta segunda-feira, 23, quando o mesmo abriu o estabelecimento para o início das aulas. O caso foi informado à Polícia Militar, que realizou diligências e conseguiu chegar até os envolvidos.

Segundo o delegado Miguel Carneiro, duas pessoas foram presas e identificadas como Adiel Adão Bento e Breno Ferreira Meneses. “O Adiel foi quem de fato praticou o furto. Ele confessou e mostrou a localização dos objetos, e relatou, ainda, que recebeu a ajuda de uma outra pessoa, o Breno, para esconder os objetos já na segunda-feira”, disse.

De acordo com o delegado, os dois estão sendo autuados em flagrante pelos devidos crimes. “Adiel por furto qualificado, por ser em horário noturno e com arrombamento. Não vai ter fiança e ele permanecerá preso. Já o Breno, está sendo autuado por receptação, porque a participação dele foi após o crime, no transporte e ocultação dos produtos. Nesse caso será arbitrada uma fiança”, pontuou.

Os objetos recuperados pela Polícia e apresentados na Delegacia Regional de Polícia Civil de Jaicós foram duas câmeras digitais, um aparelho DVD, dois binóculos, um gravador de áudio e uma calculadora.

Ação

Em entrevista, o delegado Miguel Carneiro informou que a Polícia Civil e a Polícia Militar têm intensificado o trabalho de combate e repressão à criminalidade na região. “Somente hoje nós conseguimos recuperar objetos roubados, prendemos quatro pessoas maiores de idade e apreendemos um menor, algumas ainda em flagrante e outras por força de mandado, resultado do trabalho de investigação”, pontuou.

Cidades Na Net