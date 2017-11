Dupla faz emboscada para roubar vítima em Alagoinha

Na manhã desta terça-feira (07), no município de Alagoinha do Piauí, um homem identificado como Antônio Warton de Lima, 32 anos, conhecido popularmente como “Antônio dos Postes” foi baleado e assaltado na cidade.

As informações dão conta de que “Antônio dos Postes” estava em uma equipe que fazia um trabalho de perfuração de poços na cidade de Alagoinha do Piauí, quando recebeu uma ligação, onde uma pessoa relatou que tinha interesse em olhar uns postes do mesmo, e que Antônio se dirigisse até um determinado local combinado. Ao chegar no local, uma dupla anunciou o assalto, onde efetuaram dois disparos em “Antônio dos Postes”, disparos que acabaram acertando de raspão na região da cabeça da vítima.

Ainda segundo informações, após os suspeitos alvejarem Antônio com os tiros, os mesmos roubaram os documentos da vítima, mais uma quantia e sua moto modelo Honda.

Após os disparos, “Antônio dos Postes” foi socorrido por um amigo identificado apenas como Vilemar e foi levado para o Hospital Regional Justino Luz em Picos. A vítima está consciente, sem gravidade de lesão.

