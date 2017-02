Dupla invade residência a procura de dinheiro rende casal, e leva objetos

Uma dupla invadiu uma residência na madrugada desta quarta-feira, (15), na Rua Queiroz Galvão, no bairro Vila, em Alegrete do Piauí, renderam um casal de idosos que mora no local, a procura de dinheiro. Na invasão, como não encontraram dinheiro, espancaram os moradores identificado como Terezinha e Chico Cem e roubaram uma televisão, um rádio e um ventilador.

Logo após o acontecido, a vigilância que ronda a cidade durante a noite comunicou o fato a Polícia Militar que se deslocou para o local a procura dos bandidos, mas segundo a PM local até o momento a dupla não foi identificada.

Ainda de acordo com o Soldado Gabriel, da PM de Alegrete, a polícia pede a população para que colabore com informações acerca da venda destes objetos roubados no sentido de localizar os criminosos. “Precisamos da ajuda da sociedade, podem ligar anonimamente para a Delegacia através do número, 089 98138 1617 e colaborar com as investigações, estamos a procura de quem praticou ação no sentido de punir os mesmos, ” pontuou o soldado.

Momentos após a fuga dos assaltantes, o casal teve que ser atendidos pela equipe da Unidade Básica de Saúde Maria Francina de Alencar, devido ao estado emocional em que se encontrava os mesmos.

Procurados pela reportagem, o casal não foi encontrado na residência, segundo as informações de populares, eles estão na casa de parentes para se recuperar do susto.

Por Iago Sousa/ Cidades Na Net