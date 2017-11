Dupla suspeita de assalto é capturada pela PM na cidade de Picos

Policiais Militares da Força Tática do 4º Batalhão prenderam Edson Getúlio da Silva, conhecido como “Bebinho” e apreenderam o menor com iniciais S.P. L. por assalto. Os dois indivíduos foram flagrados por uma equipe da PM cometendo a ação criminosa. A prisão e a apreensão ocorreram na noite deste domingo (19), por volta das 23h, na avenida Getúlio Vargas localizada no município de Picos.

O comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, explicou que a equipe da Força Tática da PM realizava rondas ostensivas pelo centro da cidade Picos, quando avistou os dois indivíduos praticando um assalto na avenida Getúlio Vargas.

O tenente-coronel ressaltou também que os dois já foram presos por assalto a mão armada. Os indivíduos foram encaminhados para a delegacia do município para que sejam tomados os procedimentos cabíveis.

Fonte: GP1