Dupla suspeita é flagrada com moto e bolsa roubada em Picos

Na tarde deste sábado (6), uma equipe da Força Tática realizava abordagens de rotina no bairro São José, na cidade de Picos, quando suspeitaram de dois jovens em uma motocicleta modelo Yamaha Crypton, de cor preta.

A dupla foi abordada e a polícia confirmou que a motocicleta havia sido furtada na noite anterior. Com eles, os policiais encontraram uma bolsa vermelha, com objetos pessoais, que tinha acabado ser tomada de assalto de uma mulher no mesmo bairro. A vítima reconheceu a dupla.

A dupla foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para que sejam adotadas as medidas cabíveis. Os suspeitos foram identificados por Wesley Clayner Caetano Leal, vulgo “Pedão”, e D. R. da S., menor de idade.

Segundo informou o coronel Edwaldo Vianna, comandante do 4º Batalhão de Picos, os dois são assaltantes e traficantes e estavam aterrorizando o bairro São José.

