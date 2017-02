Dúvidas sobre as novas atualizações do WhatsApp? Veja o que mudou

A nova atualização do WhatsApp deixou os fãs do aplicativo meio perdidos. Com ela, veio o Status, recurso que cria fotos e vídeos que somem depois de 24 horas.

Apesar de a ferramenta ser igual ao Snapchat e ao Instagram Stories, muita gente ficou com dúvidas. Onde foi parar a lista de contatos? O que aconteceu com o antigo status das pessoas?

O que é o Status do WhatsApp?

É uma ferramenta nova do aplicativo que dá aos usuários mais recursos para divulgar “o que você está fazendo agora”. Ele abre a câmera para que você publique alguma foto ou vídeo curto (de até 45 segundos) e divulgue em seu perfil do WhatsApp. Daí seus contatos –ou parte deles– podem ver, por exemplo, que você está comendo em um restaurante novo ou curtindo a praia –como no Snapchat e no Instagram Stories.

O que aconteceu com a aba de Contatos?

Com a mudança, a tela principal do WhatsApp teve de ser remodelada e a aba de contatos sumiu. Mas os contatos continuam lá.

No Android, o formato antigo de três abas –Chamadas / Conversas / Contatos– passou a ser: (ícone de câmera) / Conversas / Status / Chamadas. A área de contatos foi transformada em um botão verde no canto inferior direito da tela, que aparece quando você está na aba Conversas ou na Chamadas. É só clicar no botão verde para ver a lista de contatos.

Em alguns aparelhos Android, o tal botão verde não aparece. Nesses casos, ele é na verdade um botão branco no canto superior direito da tela, entre os ícones de lupa (pesquisa) e de três pontos (menu de configurações).

No iOS, as abas eram: Favoritos / Ligações / Contatos / Conversas / Ajustes. Agora são: Status / Ligações / Câmera / Conversas / Ajustes. Para ver sua lista de Contatos, entre na aba Conversas e clique no ícone de mensagem nova, no canto superior direito da tela. A tela seguinte mostrará a lista de contatos.

O que aconteceu com o Status antigo (“Ocupado”, “Disponível”, etc)?

Esse antigo recurso do WhatsApp sumiu. Nele era ainda possível personalizar um textinho de até 139 caracteres ou emojis. Agora só resta o Status novo, que na verdade é uma ferramenta bem diferente da anterior, com um propósito mais próximo das redes sociais. No Twitter, a hashtag #KdMeuStatusdoWhats se tornou um dos trending topics no Brasil, com usuários lamentando a “morte” do antigo Status.

Como respondo a um Status?

Quando você estiver assistindo a um Status de um amigo, basta puxar com o dedo na tela, de baixo para cima, para aparecer o campo de resposta. Você pode teclar uma mensagem de texto, mandar emojis ou criar fotos e vídeos com a câmera. Essa resposta aparecerá na sua janela normal de conversas com o seu contato.

Não quero que todos vejam meu Status. Como faz?

No Android: ao entrar na aba Status, clique no menu (três pontos no canto superior direito da tela) e depois em “Privacidade do Status”. Lá você decide quem pode ver suas atualizações de status: todos os contatos, todos exceto os que você escolher; ou somente os que você escolher.

No iOS: já dentro da aba Status, clique em “Privacidade” (no canto superior esquerdo da tela). Lá você decide quem pode ver suas atualizações de status: todos os contatos, todos exceto os que você escolher; ou somente os que você escolher.

Importante: mudanças em suas configurações de privacidade não afetarão as atualizações de status que você já tenha compartilhado.

Toda vez que publicar um status preciso mexer na privacidade?

Depende. Por exemplo, se você optou por “compartilhar somente com…” e escolheu apenas seu namorado e sua mãe, apenas eles verão todos os seus novos Status daí por diante –não precisa mudar toda hora. Mas, se depois disso você quiser mudar a privacidade, vai precisar fazer tudo de novo. Não é possível alterar a privacidade durante a criação de um status.

Vou ser notificado sempre que alguém publicar um Status? Em nossos testes, quando novos Status foram publicados não apareceram quaisquer notificações –apenas as atualizações em conversas privadas, como antes. Para ver as atualizações, vá até a aba Status do app, que mostra quem atualizou por último. Se o thumb circular do seu contato apresentar uma linha ou pedaço de linha verde ao redor, significa que há atualizações dele não vistas por você. Como encaminho um Status? Na aba Status, clique em “Meu Status”. Ao aparecer a atualização desejada, puxe com o dedo na tela, de baixo para cima. Aparecerá uma janelinha mostrando algumas opções e uma delas é uma setinha. Esse é o botão de encaminhar. Clique nele para ir a outra janela com seus contatos e escolha para quem quer repassar o conteúdo, segurando cada contato por uns segundos. Depois é só clicar na setinha (no canto inferior direito da tela) para enviar. Me arrependi, dá para apagar? Sim. Clique em “Meu Status” e navegue por suas atualizações. Na sua atualização escolhida, puxe com o dedo de baixo para cima. Na janelinha que aparecer, clique no ícone de lata de lixo para excluir a atualização. Mas atenção: se você não foi rápido o bastante, alguém já pode ter visto a postagem. Como eu descubro quem já visualizou meu Status? Clique em “Meu Status” e navegue por suas atualizações. Ao chegar na atualização em questão, puxe com o dedo na tela, de baixo para cima. Aparecerá uma janelinha mostrando quem já viu aquele conteúdo. Se você apagá-lo, impedirá apenas que outras pessoas que ainda não viram aquilo consigam ver depois. Meu amigo manda muitos Status. Posso silenciá-lo? Pode. No Android: na aba de Status, segure o contato indesejado com o dedo por uns segundos. Daí aparece uma janela pop-up que pergunta “Silenciar as atualizações de status de Fulano?”. Se clicar em “Silenciar”, as atualizações novas dele não aparecerão mais no topo da lista de status. No iOS: na aba de Status, deslize com o dedo na tela, da direita para a esquerda, em cima do contato e depois clique em “Silenciar”. Como vejo todos os Status de uma vez só? É simples: na aba Status, clique no primeiro contato de cima para baixo que aparece em “Atualizações recentes” ou em “Atualizações visualizadas”. Depois é só assistir a tudo na ordem do mais novo ao mais velho. Se quiser pular alguma pessoa, puxe com o dedo da direita para a esquerda. O que é est enovo ícone de câmera? O WhatsApp aproveitou a oportunidade para criar um atalho para você acessar a câmera do app. Antes, para mandar uma foto ou vídeo tirado com o celular, era preciso entrar na conversa e clicar no ícone de câmera no campo de mensagem nova. Agora na tela principal do WhatsApp você já acessa a câmera rapidamente, clicando no ícone. Após registrar a imagem, você pode editá-la e por fim escolher para quem enviar. No Android, o atalho novo é a primeira dentre as abas no alto da tela. No iOS, é também a primeira aba, no canto inferior da tela. Os Status são seguros como as conversas? Com a palavra, Jan Koum, fundador do WhatsApp: “Sim, até nossas atualizações de status são criptografadas de ponta-a-ponta”. Isso quer dizer que a direção do app promete que seus Status não serão facilmente interceptados por hackers. Se isso vai aumentar os problemas do app com a Justiça brasileira, só o tempo dirá. Gostei do meu vídeo e quero salvar. Dá? Até o momento, o WhatsApp não disponibilizou botões de download do conteúdo criado por você no Status. Essa opção existe no Snapchat e no Instagram Stories, porém. Se os usuários pedirem, quem sabe essa opção não aparecerá nas futuras atualizações do WhatsApp? Dá para saber se alguém fizer prints (caputras de tela) dos meus Status? Por enquanto, não. O aviso de captura já existe no Snapchat e no Instagram Stories, mas não no Status do WhatsApp. Mais um para a lista de futuros recursos importantes para a ferramenta.

Fonte: Uol