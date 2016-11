É amanhã! Sorteio dos endereços do Residencial Louzinho Monteiro

Após meses de adiamento da entrega do Conjunto Habitacional Louzinho Monteiro, localizado às margens da PI-375, que liga Santana do Piauí a Picos, foi marcado para o mês de novembro o sorteio dos endereços dos 500 imóveis construídos pelo programa federal Minha Casa Minha Vida.

O sorteio acontecerá no dia 19 de novembro, às 09h00, na quadra poliesportiva do Colégio Santa Rita, no bairro Canto da Várzea.

A coordenadora municipal de Habitação de Picos, Cláudia Mônica, disse que o próximo passo será entrega das chaves, mas que sobre esta iniciativa ainda não há determinação.

Cláudia Mônica explicou ainda que não há previsão para a entrega das casas, já que o impasse no fornecimento de energia elétrica e no abastecimento de água continua. Segundo ela, nada foi resolvido até agora, e por esta razão a entrega do Conjunto Habitacional continua sendo adiada.