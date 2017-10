É hoje! Arena Aviões em Picos

Depois de dois anos sem realizar show em Picos, Solange Almeida e Xand Avião, cantores da banda Aviões do Forró, voltam a Picos para um show histórico. Na mesma noite, o poeta Dorgival Dantas e Guilherme Dantas, também irão se apresentar.

A escolha pelo Estádio Municipal Senador Helvídio Nunes de Barros não foi por acaso. Os organizadores Leonardo Frotta e Alberto Filho, da AF Produtora, preparam um espetáculo de luzes e som. O público pode esperar o maior e melhor evento do ano.

O grande diferencial do Arena Aviões é o fato de que o público terá acesso à frente do palco, independente se compraram o “Arena Front” ou o “Lounge Líbero”. Metade do palco será dividido para os dois públicos: “A escolha por esse modelo de organização é um pedido especial dos cantores do Aviões, a Solange e o Xand e nós prontamente concordamos, sabemos que o público esperava muito por esse show e queremos trazer algo diferente, que marque o público e abra novas possibilidades para a realização de outros grandes shows”, disse o empresário Alberto Filho.

Para o comunicador e promotor de eventos Leonardo Frotta, o show é um marco: “nós fizemos tudo com muito carinho, pensando sempre no bem estar no público, por isso a escolha pelo Estádio municipal. Teremos um amplo esquema de segurança, além dos bares instalados em pontos estratégicos da festa e dos banheiros químicos em quantidade suficiente para atender à demanda”.

“Na arena ou no lounge, você bem pertinho do Aviões”. O Lounge Líbero oferece conforto, salão de beleza, acesso exclusivo, banheiros exclusivos, Praça de Alimentação e atendimento diferenciado. Ingressos antecipados à venda na Noroeste, Líbero, GG Modas, Óticas Diniz e Honda: Arena Fronte R$ 50,00 (com meia entrada para estudante – R4 25,00) e Lounge Líbero R$ 85,00.