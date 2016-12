É hoje! Banda picoense À Lanterna se apresentar em Floriano no Projeto “Boca da Noite”

A banda picoense À Lanterna vai se apresentar na noite desta sexta-feira (16) na cidade de Floriano. A apresentação será no “Boca da Noite”, projeto idealizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura. O evento será realizado no Espaço Cultural Maria Bonita e terá inicio a partir da 22h.

A banda picoense foi selecionadas no projeto “Boca da Noite”, através de um processo seletivo. Uma comissão julgadora, formada por cinco membros, entre eles um representante do Sindicato dos Músicos, um da Ordem dos Músicos do Brasil no Piauí, um representante do Conselho Estadual de Cultura, e dois representantes da Secretaria Estadual de Cultura analisaram os trabalhos e selecionaram os grupos musicais para se apresentarem em várias cidades do Piauí.

Boca da Noite

O grande objetivo do projeto é fomentar, incentivar e divulgar a música piauiense. Os shows são sempre abertos ao público e já fazem parte do calendário de eventos do Piauí. Cada artista selecionado recebe o equivalente a R$ 2 mil pelo show.

O projeto Boca da Noite se consagrou como uma vitrine para os artistas piauienses e conquistou o público.