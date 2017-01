“É mais grave do que pensávamos”, diz Barroso Neto sobre situação do município de Santa Cruz do Piauí

Barroso Neto assumiu o comando de Santa Cruz do Piauí no último domingo, dia 1º de janeiro. Na solenidade posse, em seu primeiro pronunciamento oficial como prefeito, ele previu que enfrentaria desafios para administrar o município.

Nesta quarta-feira (4), em entrevista, Barroso afirmou que a situação do município é grave, muito além do imaginado. “O processo de transição foi falho e nós recebemos poucas informações, mas já imaginávamos que ia ser difícil. Hoje, três dias depois de assumir o município, constatamos que é mais grade do que pensávamos. Aos poucos estamos percebendo tamanho do problema que enfrentaremos para reorganizar nosso município de Santa Cruz”, disse.

Segundo Barroso, a Prefeitura Municipal, além de estar com a estrutura física deteriorada, com o fornecimento de energia cortado e o telefone cortados, ambos por falta de pagamento, não tem material de expediente e de limpeza, e sem patrimônio de móveis e eletroeletrônicos.

“Encontramos os computadores formatados, sem nenhum banco de dados sobre gestão pessoal, contratos vigentes, fornecedores, leis, decretos, arquivos, etc”, disse. Medidas que, segundo Barroso, foram tomadas pela gestão passada com o objetivo de prejudicar, de atrapalhar a nova administração.

Ainda segundo o prefeito, nas Secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social e demais setores da estrutura administrativa, a situação é semelhante, sem condições nenhuma de funcionamento. “Os ônibus escolares, as patrulhas mecanizadas, ambulância e demais transportes todos sucateados”, relatou.

Além do sucateamento da máquina pública, somam-se dívidas. “Encontramos parte dos funcionários com salários atrasados, mesmo sabendo do montante de recursos que foram destinados aos municípios durante os últimos dias do ano de 2016, inúmeros pagamentos ilegais a servidores e fornecedores no último dia de gestão [31/12/2016], sob clara demonstração de corrupção e irresponsabilidade administrativa”, disse Barroso.

Barroso lamentou a situação e afirmou que vai levar o caso ao Ministério Público. “Tudo isso é lamentável. É uma atitude reprovável, digna do nosso repúdio. O pior de tudo isso é que a população santacruzense é quem mais vai sofrer, pois a prestação dos serviços públicos está comprometida. Vamos levar ao conhecimento de toda população, do Ministério Público e todos os órgãos competentes para que sejam apuradas todas essas e outras irregularidades, e que os culpados sejam punidos na forma da Lei”, pontuou.

Cidades Na Net