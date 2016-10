Edição do Palco da Cultura será realizada em Vera Mendes

Sucesso por onde passa o Palco da Cultura continua na estrada e a “todo vapor” levando muita animação aos piauiense. E mais um município da Região de Picos receberá o tradicional evento artístico e cultural.

Agora será a vez da cidade de Vera Mendes-PI receber o Projeto que tem atraído uma multidão a cada nova edição. Na próxima sexta-feira (28), a partir das 22h00min, a mega estrutura do Palco da Cultura estará na Praça de Eventos do município.

A programação contará com a apresentação de várias atrações culturais. Na parte musical três atrações animarão a festa: Robson Farra, Andrews Robson e Kell Sousa, além de diversas apresentações culturais.

O Projeto Palco da Cultura tem o apoio do Governo do Estado do Piauí, da Secretaria de Estado da Cultura e da Fundação Rio Guaribas. O mesmo é uma realização da B. Costa Eventos.