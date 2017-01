Eleição para presidente da APPM acontece amanhã, 6

A Associação Piauiense de Municípios (APPM) realiza nessa sexta-feira (6) a Assembleia Geral Ordinária que elegerá os membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Diretor da Entidade. Participam da escolha os prefeitos eleitos no certame de 2016, para o mandato de 2017 a 2020.

A convocação foi realizada através de Edital em 18 de outubro de 2016, estando de acordo com os artigos de nº 20 e 21 do Estatuto da Entidade. A inscrição das chapas aconteceu até 30 de dezembro e apenas uma chapa se inscreveu, sendo ela encabeçada pelo prefeito de São João do Piauí, Gil Carlos.

O presidente atual da instituição encerra seu segundo mandato com muitas conquistas realizadas em prol do municipalismo piauiense. Arinaldo Leal torce por um consenso nas próximas eleições, para que não haja divisão na casa e a APPM saia fortalecida.

“Independente do próximo presidente, temos que estar todos unidos, pois passamos por uma crise avassaladora nos municípios. Unir forças e buscar recursos em todos os níveis de governo são essenciais para que possamos voltar a crescer”, pontua Leal.

A Assembleia será realizada dia 06 de janeiro de 2017, com início às 9h da manhã e término às 17h, no auditório da Associação Piauiense de Municípios – APPM, situada a Avenida Pedro Freitas, 2000 – Centro Administrativo – Bairro São Pedro – Teresina – PI.

Fonte: Ascom APPM