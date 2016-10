Eleições 2016: Veja como foi a votação dos candidatos a prefeito de Picos

Os quatro candidatos a prefeito de Picos votaram na manhã de hoje (2) em suas respectivas seções eleitorais. Padre Walmir (PT), Gil Paraibano (PP), Júnior Nobre (PSC) e Gilvan Gomes (PSDC) devem fazer visitas nas seções eleitorais durante o restante do dia e acompanhar a apuração em suas residências.

O primeiro a votar foi o candidato Gilvan Gomes (PSDC). Ele votou às 8h da manhã na Unidade Escolar Marcos Parente.

Acompanhado do deputado estadual Severo Eulálio (PMDB), o candidato Padre Walmir Lima (PT) votou na Unidade Escolar Coelho Rodrigues por volta das 10h da manhã.

Aguardando a sua vez de votar na fila, Padre Walmir afirmou que o momento é de colheita e tranquilidade. “Sinto-me com a consciência tranquila e representa um momento de colheita. Tivemos 15 meses de semeadura, de trabalho, atenção, honestidade, transparência e agora resta a espera de estar colhendo os frutos desse período de semeadura. Esperamos que a população também faça a sua parte e aqueles que querem a continuidade do trabalho votarão na gente”, disse.

O candidato Júnior Nobre (PSC) votou às 10h15 da manhã na Unidade Escolar Ozildo Albano. Acompanhado da esposa, a médica ginecologista Ana Georgina, o candidato também esperou a sua vez de votar na fila.

Em entrevista à imprensa, Nobre destacou que é um momento especial e agradeceu a Deus, a família e aos seus eleitores. “Combatemos o bom combate, sem mentira, sem trapaça e sem essas invenções de pesquisas. Quero agradecer ao povo da nossa cidade que me recebeu muito bem com sorrisos no rosto, abraços carinhosos e com o sentimento que o novo está chegando”, afirmou.

O último candidato a votar foi Gil Paraibano (PP). Ele votou na Unidade Escolar Miguel Lidiano, localizada no bairro Junco por volta das 10h40 da manhã. Acompanharam Gil durante a votação o senador Ciro Nogueira (PP), a deputada federal Iracema Portela (PP) e a deputada estadual Belê Medeiros (PP).

Segundo Gil Paraibano, a expectativa é a melhor possível e afirmou que está muito confiante na vitória. “Não tem motivo para a gente perder essas eleições. Governei Picos por oito anos com muita seriedade, fiz muito e confio muito no povo de Picos. A sensação é dever cumprido. Estou preparado para qualquer resultado”, destacou.