Eleições da Uespi: Nouga e Evandro encerram campanha em Picos

Candidatos a reitor e vice da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), o Prof. Dr. Nouga Cardoso e o Prof. Ms. Evandro Alberto, formando a “Chapa 1” encerraram, nessa segunda-feira (6), a campanha para as eleições da instituição. O ato foi realizado no campus Professor Barros Araújo, no bairro Altamira, em Picos.

O último ato de campanha da chapa contou com o apoio de professores, técnicos, estudantes, servidores e autoridades do município, como o prefeito Padre Walmir Lima; a secretária de Planejamento, Oneide Rocha e os vereadores Wellington Dantas, Chaguinha e Zé Luís.

O professor Nouga, que concorre à reeleição, afirmou que foi uma campanha de muito diálogo e de muita reflexão. “Eu e o professor Evandro rodamos todos os cantos da universidade, conversando com a comunidade acadêmica. Foi uma campanha vibrante, que nos deixa bastante satisfeito para colher os frutos na próxima quarta-feira”, disse.

Segundo o professor Evandro Alberto, que concorre à vice-reitoria ao lado de Nouga, foram 30 dias de campanha e a avaliação foi a melhor possível. “Durante esses dias conhecemos a realidade e as necessidades de cada campus e aqui no Campus de Picos foi onde iniciamos todo esse trabalho de atuação e nada mais justo que encerrarmos a campanha aqui onde tudo começou”, frisou.

As eleições para reitor da Uespi acontecem amanhã (8) das 8h às 20h. Apenas a chapa de Nouga disputa o pleito de quatro anos.