Eleições em Picos terá reforço de 250 policiais

A cidade de Picos terá um reforço de 250 policiais militares durante as eleições municipais deste ano. O exército também irá apoiar a Polícia Militar durante a votação.

Em reunião realizada nessa quinta-feira (29), na sede do 4º Batalhão da Polícia Militar, foi definida as estratégias para garantir a segurança das eleições em Picos e região.

Participaram do encontro a Polícia Militar, o Exército Brasileiro, os promotores Micheline Serejo e Leonardo Fonseca, os juízes eleitorais Geneci Benevides e Aldemar Martins e os policiais que atuarão na segurança durante as eleições.

O comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, informou que o RONE também irá reforçar a segurança na cidade e aposta em uma eleição tranquila. “As eleições aqui em Picos irão transcorrer na maior tranquilidade”, disse.

Segundo o comandante, a maior preocupação da polícia é com os municípios onde têm maior incidência de conflitos durante as eleições. “Nesses municípios a polícia já vem atuando há mais de uma semana. Em Alagoinha já foram registrados diversos conflitos, lá chegaram a queimar até um carro, mas já estamos com oficiais lá”, concluiu.