Eleições ocorrem de forma tranquila em Campo Grande do Piauí

A votação está acontecendo de forma tranquila neste domingo (2) em Campo Grande do Piauí , o município tem 4.959 eleitores aptos a irem às urnas. Boa parte dos eleitores escolheu as primeiras horas da manhã para votar. Com isso, nas escolas onde há zonas eleitorais com maior número de eleitores foram registradas pequenas filas. Apesar disso, a espera não foi grande ao longo do dia.

Os eleitores já familiarizados com a urna eletrônica, levavam poucos segundos para digitar os números de seus candidatos. Nesta eleição, a escolha é de dois representantes: vereador e prefeito. Os Idosos, segundo os mesários, foram os que encontraram mais dificuldade para votar. Muitos utilizaram a cola para não esquecer os escolhidos. para votar é importantes ter um documento oficial com foto

A votação encerra as 17h, o processo de contagem dos votos tem inicio após o fim da votação com todas as urnas sendo encaminhadas para o Cartório Eleitoral, a estimativa é que todos os votos sejam computados até as 18h.