Eleições para diretor da UESPI acontecem amanhã,01

A Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Campus de Picos, realiza nesta quinta-feira,01, eleições para a escolha do novo diretor da IES para os próximos quatro anos. Duas chapas estão na disputa, a encabeçada pelo ex-diretor Evandro Alberto de Sousa, tendo como vice a professora Janaína Aragão. A segunda chapa é formada pela professora Gynna Azar, tendo como vice-diretora a professora Edna Moura.

Ao todo, foram 19 dias de campanha em que ambos os candidatos apresentaram suas propostas à comunidade uespiana. A campanha de mobilização das chapas foi marcada por visitas às salas de aula, conversas com servidores, acadêmicos, além da promoção de um debate ocorrido na tarde desta quarta-feira, 29, entre os candidatos.

Conforme o regimento, as eleições ocorrerão em votação secreta no horário de 08h00 às 20h00 do dia 01 de dezembro. Estão aptos a votar, os acadêmicos matriculados na Instituição, bem como professores efetivos e substitutos, e servidores. Todo o processo eleitoral está sob a coordenação da Comissão Eleitoral Central designada por meio da Reitoria, sendo esta assistida por uma Comissão Eleitoral Local, indicada pelo Conselho de Campus.

Após realização das eleições diretas em dezembro, o resultado final será divulgado no dia 09 de dezembro mediante a interposição de recursos.