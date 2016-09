Eleitor é atingido por tiro durante comício em Santa Cruz do Piauí

Robervaldo Vicente Alves, foi atingido com um tiro na região do esterno (osso abaixo do pescoço), enquanto presenciava, a certa distância, o comício do candidato a reeleição Santino Xavier, por volta das 21h, desse domingo (18), no município de Santa Cruz do Piauí.

A vítima, que é eleitor do candidato da oposição, Barroso Neto, estaria próximo ao local da reunião política do adversário, quando foi surpreendido com um tiro, disparado, segundo testemunhas, por um indivíduo identificado como Jean Antonio Evangelista, vulgo carne de porco, natural da cidade de Wall Ferraz, no Piauí.

Robervaldo foi atendido no hospital municipal e logo em seguida transferido para o Hospital Regional Justino Luz, na cidade de Picos. O caso do jovem é instável e considerado bastante grave.

Segundo informações de testemunhas, Jean teria como alvo um outro partidário da oposição, mas acabou errando a mira e atingindo Robervaldo. A população acredita que o crime tenha a ver com questões políticas. O suspeito fugiu sem deixar pistas.

