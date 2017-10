Eletrobras oferece parcelamento para consumidores inadimplentes no Piauí

A Eletrobras distribuição Piauí está negociando, até o dia 30 de dezembro, condições especiais para a quitação das faturas atrasadas dos consumidores inadimplentes das classes privadas: residencial, comercial, industrial e rural.

Para pagamentos à vista, serão dispensados 100% de juros e multas da dívida. Já para os que preferirem fazer o parcelamento do débito, o desconto oferecido é de 50% nos juros e multas, com entrada mínima de 10% do valor principal e o parcelamento do débito remanescente poderá ocorrer em até 120 meses.

O assistente da diretoria Comercial Anselmo Lima disse que essa é uma forma de atender aos anseios dos consumidores. “Quando diminuímos o número de consumidores inadimplentes todos saem ganhando, tanto a empresa que arrecada e pode investir mais no sistema elétrico do Estado, quanto a sociedade que recebe energia elétrica com mais qualidade”, destacou.

Até outubro de 2014, a inadimplência ativa dos consumidores das classes privadas com a distribuidora representava um valor de R$ 154 milhões.

A Distribuidora piauiense disponibiliza o número 0800 086 0800, com atendimento 24h, para os interessados em esclarecer dúvidas referentes à negociação das faturas atrasadas. Esses consumidores também podem optar por se dirigir diretamente a uma das Agências de Atendimento ao Cliente abertas ao público no horário comercial, das 8h às 17h.

G1