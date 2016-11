Em Fronteiras, PM apreende rifle e mais 26 armas de fogo em depósito

Policiais Militares da Força Tática apreenderam vinte e sete armas de fogo nessa sexta-feira (11) no município de Fronteiras, distante 93 quilômetros de Picos. O arsenal foi encontrado em um depósito localizado na zona Rural da cidade.

A apreensão aconteceu após a PM abordar William Marcos da Silva Carvalho, 23 anos, e Sebastião Leite, 61, na BR-230. Os policiais encontraram com eles três espingardas. Após interrogatório, os dois revelaram a procedência do armamento e contaram sobre o depósito.

Segundo o setor de Comunicação da PM, no depósito a polícia encontrou quinze armas de fogo, um rifle Winchester, sete armas de fabricação artesanal, além de uma vasta quantidade de munição e cartuchos, totalizando cerca de 150 unidades de calibres diversos. O proprietário do arsenal, Francisco de Assis Ribeiro, também foi preso.

Todo o material foi apreendido e os proprietários foram conduzidos à delegacia de Fronteiras para os procedimentos cabíveis. Segundo o tenente Gilson Medeiros esta foi a maior apreensão de armas de fogo registrada em Fronteiras.

“Estamos intensificando o policiamento no tocante à prevenção na área da 4ª Companhia nesse período que se aproxima do final do ano. Somente essa semana já apreendemos mais de trinta armas de fogo na nossa área”, disse o tenente Gilson.

Fonte: Cidade Verde