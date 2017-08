Em Marcolândia, dupla armada rende proprietário e assalta mercadinho

Logo no início da manhã desta quarta-feira (24), uma dupla armada assaltou um estabelecimento comercial no município de Marcolândia – PI. O ‘JR Mercadinho’, é do proprietário José Lindoval, que foi rendido, junto a um de seus funcionários, durante a ação criminosa.

No momento do assalto, também havia um cliente no estabelecimento, que também foi ameaçado por um dos bandidos e ficou rendido como os demais, enquanto o outro ladrão fazia um verdadeiro arrastão em objetos de grande valor no comércio.

Ao todo, foram levados 17 aparelhos celulares, 8 perfumes importados, 5 cremes de ‘O Boticário’, 2 telefones digitais além de R$ 860,00 em espécie. No ato da fuga, os bandidos ainda tomaram os aparelhos celulares de duas das vítimas rendidas, o proprietário e o cliente.

A suspeita é de que os assaltantes já estivessem de tocaia aguardando o momento apropriado para executar o roubo, efetuando a ação quando o estabelecimento estava praticamente vazio.

Os bandidos tomaram destino ignorado e José Lindoval registrou Boletim de Ocorrência na expectativa de que a polícia, tomando as medidas cabíveis, possa identificar os suspeitos.

Fonte: Com informações e foto de Chagas Fotografia