Em Paulistana, homem é flagrado com arma municiada

A Polícia Militar de Paulistana através do policiamento da Força Tática, conduziu à Delegacia um homem identificado por Carlos Henrique Mendes de Melo, de 34 anos, por porte de arma de fogo.

Segundo informações da Polícia Militar de Paulistana, ao realizar uma barreira no trecho que dá acesso ao município de Betânia do Piauí, por volta das 18h, PMs abordaram um veículo GM Montana, de cor preta, placa DXG 5408, conduzido pelo Carlos Henrique de Melo, natural de São Paulo – SP.

No interior do veículo foi encontrado um revólver calibre 38, de marca Taurus, municiado com 05 cartuchos intactos. Ao ser indagado pelos policiais acerca da finalidade da arma, o mesmo disse que “usava a referida arma para sua própria defesa”, sendo de imediato conduzido à 12ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Paulistana para as medidas cabíveis.

“Estão de parabéns os Policiais Militares da FT de Paulistana que lograram êxito nessa ocorrência, não somente pela apreensão em si, mas, sobretudo, pela manutenção do padrão quantitativo e qualitativo das abordagens na nossa área, que possibilitam o efeito dissuasório-preventivo de outros tipos de ocorrência de maior potencial ofensivo”, pontuou o Major Felipe, comandante do 20° BPM de Paulistana-PI.

FOTOS: Polícia Militar de Paulistana