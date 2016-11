Em Picos, campanha arrecada alimentos para famílias carentes

A Loja Maçônica Segredo, Força e União Picoense iniciou nesta segunda-feira,28, a campanha “Arrecadação Fraterna”. A campanha solidária tem por objetivo arrecadar alimentos que serão distribuídos para famílias carentes na cidade de Picos.

A campanha segue até o dia 20 de dezembro, e a expectativa é reunir mantimentos que totalizem cerca de 200 cestas básicas. O ponto de apoio para destinação dos produtos está montado na Praça Felix Pacheco, Centro da cidade.

Um dos coordenadores da Arrecadação Fraterna, João Carlos Martins, disse que a campanha se estenderá por outros espaços.

“Iremos visitar as escolas e os bairros, com o objetivo de estender a campanha, e assim conseguir o máximo de mantimentos que podermos arrecadar. Afinal nosso objetivo é ajudar o máximo de famílias que conseguirmos neste Natal com alimentos”, sintetizou João Carlos.

A distribuição das cestas básicas será feita mediante cadastro. Nos cadastros, os membros da Loja Maçônica que tenham conhecimento de pessoas carentes e humildes de cada localidades farão as indicações. As entregas serão feitas na Semana do Natal.