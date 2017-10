Em Picos e macrorregião, 4 homicídios são registrados nas últimas horas

A macrorregião de Picos, que fica distante cerca de 322 km da capital Teresina, tem sofrido com uma série de crimes nas últimas em localidades próximas à cidade de Picos, o que tem abalado a população das cidades envolvidas, ameaçando a segurança das pessoas com a violência que tem ocorrido nas últimas horas.

Relembramos alguns desses casos que ocorreram nessas ultimas horas.

Caso de Pistolagem em Caldeirão Grande

Na noite da última terça-feira dia (03/10) ocorreu na região da cidade de Caldeirão Grande do Piauí um homicídio a um idoso, onde se teve alguns indícios de pistolagem contra o senhor Francisco Amadeu, que morava na zona rural do município, localidade Xique Xique.

O senhor Francisco Amadeu foi assassinado por um dupla, que chegou até a localidade onde ele se encontrava, o identificou, e logo sem seguida o alvejaram com cerca de três disparos de arma de fogo.

Jovem morto a facadas durante show

Um rapaz da cidade de Picos foi morto quando participava de um show na madrugada da quarta-feira (04/10), aonde foi esfaqueado por um rapaz não identificado.

O jovem Felipe Lavor dos Santos foi atingido por um golpe de faca na altura do peito esquerdo. Foi socorrido para o Hospital doo município, mas acabou falecendo após adentrar ao Hospital.

Corpo é encontrado carbonizado

Ainda na cidade de Picos, foi encontrado pela manhã de hoje (05/10) um corpo de uma mulher não identificada. A moça foi encontrada próxima a passarela de Picos, em um matagal, onde já se encontrava totalmente carbonizado.

Pessoas que estavam no local ainda informaram que no local que o corpo estava já havia tido um grande incêndio na ultima segunda-feira(02/10). A vítima era natural do município de Isaías Coelho e foi identificada pelo apelido de “Vera”, de 40 anos.

Corpo é encontrado entre divisa de municípios

Na tarde da última desta quarta-feira (4/10), um corpo de um homem foi encontrado em um grau avançando de decomposição na divisa dos municípios de Jaicós e Geminiano.

A perícia encontrou no corpo com cerca de três furos no cadáver, o que levantou a suspeita de que pode ter sido causados por tiros de arma de fogo, o que seria um possível homicídio.

Piauí em Foco