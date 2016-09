Em Picos, homem é preso com 400 gramas de entorpecentes dentro de casa

A Polícia Militar em parceria com a Polícia Civil efetuaram na tarde desta quinta-feira,01, por volta de 16h30min, a prisão de um homem identificado por Júlio César Martins, de 32 anos, vulgo DJ Curumim, suspeito de participação no tráfico de drogas na cidade de Picos. A prisão ocorreu na Rua São Sebastião, no bairro Canto da Várzea.