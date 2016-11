Em Picos, prefeitos eleitos e reeleitos participarão de Encontro

Com o objetivo de promover diálogo e intercâmbio de ideias pensando nas próximas gestões municipais, será promovido nesta sexta-feira,25, o Encontro de Prefeitos Eleitos e Reeleitos da macrorregião de Picos. O evento tem início a partir de 08h00, no auditório do Hotel Entre Rios, em Picos.

Durante a solenidade que contará com a realização de palestras, será discutido entre os futuros gestores as estratégias para amenizar o efeito da crise junto aos municípios no quadriênio 2017/2020. Na oportunidade ainda serão apresentadas políticas públicas.

As palestras contemplam temas variados, desde prestação de contas, bem como os desafios no início de mandato, licenciamento ambiental e regularidade dos serviços públicos.

Veja a programação: